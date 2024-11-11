"Опубликуйте это после моей смерти"

Ингерман Ланская

дидятко, а ты как камуниздов от члэнов отличашь? по цвету? иль по запаху? ты ваааще хоть одного камунизда или члена партии видел? ты в совдепии, судя по твоей детской ахинеи, даже на горшке не сидел... егешник ты, сопляК..