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"Опубликуйте это после моей смерти"

"Опубликуйте это после моей смерти"

Во время последнего интервью Дмитрий Язов пожаловался, что ему уже тяжело надевать маршальский мундир.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
дидятко, а ты как камуниздов от члэнов отличашь? по цвету? иль по запаху? ты ваааще хоть одного камунизда или члена партии видел? ты в совдепии, судя по твоей детской ахинеи, даже на горшке не сидел... егешник ты, сопляК..
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2 час.
alex1958 Rykhovsky
Тётенька, я видел настоящих коммунистов, причём фронтовиков.. Ваше ерничание совсем неуместно.
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1 час.
Ингерман Ланская
и чем же, малец, фронтовики камунизды отличаются от фронтовиков антикомуниздов?
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29 мин.

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