Вручены премии имени Сагалаева

Премию в номинации «PRO ДОБРО» получают создатели программы «Ты супер!» (НТВ) Пресс-служба Национальной ассоциации На премию претендовали 258 проектов из разных регионов России.
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