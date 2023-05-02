Накануне Дня Конституции Японии 3 мая агентство «Киодо цусин» провело опрос общественного мнения для выяснения отношения японцев к замыслам правительства изменить или убрать вовсе из Основного закона антивоенную 9-ю статью: «Искренне стремясь к международному миру, основанному на справедливости и порядке, японский народ на вечные времена отказывается от войны как суверенного права нации, а также от угрозы или применения.