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Царьград

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Пенсионерка отдала мошенникам 3,7 млн рублей по кодовому слову «Пальма»

Пенсионерка отдала мошенникам 3,7 млн рублей по кодовому слову «Пальма»

Пенсионерка из Нижегородской области в течение месяца отдавала мошенникам, представившимся сотрудниками ФСБ, снятые со счетов накопления, используя при передаче кодовое слово «Пальма».

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