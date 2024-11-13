Google Chrome для iOS: последние обновления и новые функции для iPhone

Пользователи Chrome на iOS получают новые функции, которые уже доступны в версии Android. Одной из них является обновленный Google Lens, который позволяет добавлять текст в поиск изображений, делая его еще более точным.
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