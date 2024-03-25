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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Доннарумма не сыграл за Италию впервые за 1,5 года. За сборную дебютировал Викарио

Вратарь «ПСЖ» остался в запасе в товарищеской игре с Эквадором (2:0), в которой за «скуадру адзурру» дебютировал голкипер «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио.

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