Пели хором на улице – пешеходы в Новосибирске устроили новогодний флешмоб

Жители Новосибирска собрались в центре города, чтобы спеть хором новогодние песни, пишет НГС.В Новосибирске десятки человек собрались вечером 25 декабря возле кинотеатра «Победа» и, в духе рождественских традиций, пели песни «В лесу родилась елочка», «Кабы не было зимы», «Синий иней» и другие.