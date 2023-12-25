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Пели хором на улице – пешеходы в Новосибирске устроили новогодний флешмоб

Пели хором на улице – пешеходы в Новосибирске устроили новогодний флешмоб

Жители Новосибирска собрались в центре города, чтобы спеть хором новогодние песни, пишет НГС.В Новосибирске десятки человек собрались вечером 25 декабря возле кинотеатра «Победа» и, в духе рождественских традиций, пели песни «В лесу родилась елочка», «Кабы не было зимы», «Синий иней» и другие.

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