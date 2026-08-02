Новости Омска

🍂🍂 🍂🍂 🍂🍂Уже все, да? Заметили в Омске первые пожелтевшие деревья и опавшие листья. Хотя до начала календарной осени, напомним, еще месяц.
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🍂🍂 🍂🍂 🍂🍂Уже все, да? Заметили в Омске первые пожелтевшие деревья и опавшие листья. Хотя до начала календарной осени, напомним, еще месяц.
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