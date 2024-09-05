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Си Цзиньпин пообещал миллиарды и военную помощь: не России

Си Цзиньпин пообещал миллиарды и военную помощь: не России

Интерес Китая к Африке взбудоражил коллективный Запад.Китай поддерживает “лучшие в истории” связи с африканскими странами, заявил в четверг лидер КНР Си Цзиньпин, пообещав выделить континенту финансовую поддержку в размере 50 миллиардов долларов в дополнение к военной помощи.

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