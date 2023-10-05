Три участка в районах Куркино и Северное Тушино будут реорганизованы по программе КРТ

На северо-западе Москвы по программе комплексного развития территорий на месте трех заброшенных участков в районах Северное Тушино и Куркино построят жилые комплексы и объекты социальной инфраструктуры, говорится в проекте решения, опубликованного портале mos.
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