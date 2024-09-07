Семейное призвание: Константин и Дарья Пташкевич.

История отношений бобруйчан Дарьи и Константина зародилась в 2010 году и вначале была далека от романтики: молодые люди просто познакомились при поступлении на службу в Бобруйский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям, но не особо обратили внимание друг на друга.