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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Циципас – судье по ходу матча с Фонсекой: «Вы видели этот отскок? Это же «Мастерс», а не общественный корт»

Стефанос Циципас играет с Жоао Фонсекой во втором круге «Мастерса» в Монреале – 6:7(3), идет второй сет.

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