Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» ждет бизнесменов Хакасии

Участие в конкурсе «Регионы – устойчивое развитие» - это уникальная возможность воплотить бизнес-идею, получив льготные условия финансирования от банков с государственным участием, профессиональных инвесторов, а также содействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, заинтересованных в его реализации и предоставляющих для этого государственную поддержку и государственное участие.