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Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» ждет бизнесменов Хакасии

Конкурс «Регионы – устойчивое развитие» ждет бизнесменов Хакасии

Участие в конкурсе «Регионы – устойчивое  развитие»  - это уникальная возможность воплотить бизнес-идею, получив льготные условия финансирования от банков с государственным участием, профессиональных инвесторов, а также содействие федеральных и региональных органов исполнительной власти, заинтересованных в его реализации и предоставляющих для этого государственную поддержку и государственное участие.

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