Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских установок «Гиацинт‑С» 30‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» нанесли артиллерийский удар по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами формирований ВСУ на Днепропетровском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV У великих укров с...
- «Выходит, мы воев...
- ECFR*: Европе не ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым