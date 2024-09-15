В Госдуме сообщили о мошенниках с поддельными приложениями для здоровья

Поддельные мобильные приложения для здоровья стали еще одной распространенной угрозой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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