Аргументы и Факты

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Еще один гражданин США задержан на Украине – СМИ

Еще один гражданин США задержан на Украине – СМИ

На Украине задержали гражданина США, проживавшего в Херсоне. Об этом сообщает The Guardian.По данным издания, 35-летний Суеди Мурекези был задержан по причине участия в проукраинских протестах, однако сам американец свою вину полностью отрицает.

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