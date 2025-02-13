Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с РФ без участия Зеленского

Владимир Алтайцев

Если бы не было Трампа, его надо было бы придумать для кормёжки писак. А они аж кипятком ссут при упоминании Трампа. А уж какие фо то ст авят, Алену Делону остаётся только завидовать. Перед кем вы, писаки, на задних лапках ходите? Перед врагом России. Но вы стараетесь из врага вылепить образ чуть ли не друга РФ.