Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Российской Федерацией без участия украинского лидера Владимира Зеленского.
Трамп заявил, что не видит угрозы в прямом диалоге с РФ без участия Зеленского
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Если бы не было Трампа, его надо было бы придумать для кормёжки писак. А они аж кипятком ссут при упоминании Трампа. А уж какие фо то ст авят, Алену Делону остаётся только завидовать. Перед кем вы, писаки, на задних лапках ходите? Перед врагом России. Но вы стараетесь из врага вылепить образ чуть ли не друга РФ.
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18 час.
Владимир Соловьев
ДИАЛОГ С ТРАМПОМ ПОХОЖ НА СТРЯХИВАНИЕ ИМ ПЕРХОТИ С ПИДЖАКА МАКРОНА.
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17 час.
Надежда
Доня подал месть зеленой слизи, как "холодное блюдо"...)
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10 час.
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