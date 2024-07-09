Бастрыкин взял на контроль ситуацию с затоплением села в Алтайском крае

Жители Поспелихи утверждают, что неоднократно обращались в местную администрацию с просьбой обеспечить инженерную защиту домов и проложить дренажные трубы, но толку от этого не было Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей села Поспелиха Алтайского края, сообщили в Информационном центре ведомства.
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