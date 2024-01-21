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Арзамасский школьник стал чемпионом мира по ментальной арифметике

Арзамасский школьник стал чемпионом мира по ментальной арифметике

Подведены итоги Чемпионата мира по ментальной арифметике.Чемпионат состоялся 28 декабря прошлого года в Мумбаи (Индия), сообщила Всемирная ассоциация ментальной арифметики профессионалов (ВАМАП), при поддержке которой команда России участвовала в мероприятии.

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