Более 1,6 миллиона пассажиров воспользовались услугами пригородных поездов в Поморье

Это данные за 2023 год — показатель на 52 тысячи человек превышает данные предыдущего годаЭто данные за 2023 год — показатель на 52 тысячи человек превышает данные предыдущего годаПеревозки осуществляются на 79 направлениях, включая маршруты из Архангельска в Онегу, Няндому, Карпогоры и Коношу.