45 лесных пожаров действуют в крае

36 лесных пожаров было ликвидировано за прошедшие сутки на территории Могочинского, Александрово-Заводского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Каларского, Могочинского, Тунгокоченского, Чернышевского, Шелопугинского районов, где огнем пройдено более 218 тысяч гектаров.
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