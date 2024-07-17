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45 лесных пожаров действуют в крае

45 лесных пожаров действуют в крае

36 лесных пожаров было ликвидировано за прошедшие сутки на территории Могочинского, Александрово-Заводского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, Каларского, Могочинского, Тунгокоченского, Чернышевского, Шелопугинского  районов,  где огнем пройдено более 218 тысяч гектаров.

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