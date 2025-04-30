Расценки звёзд за патриотизм. Кто отказался петь бесплатно на 9 Мая?

После предложения депутата Госдумы не платить миллионные гонорары артистам за выступление на 9 Мая, некоторые звёзды шоу-бизнеса пришли просто в ярость, заявив, мол, врачи и таксисты тоже не работают бесплатно: "докопались до артистов".