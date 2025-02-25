В США захотели высылать нелегалов под предлогом болезней

Администрация президента США Дональда Трампа планирует внедрить правила, которые позволят высылать из страны нелегальных мигрантов на основании якобы угрозы распространения ими инфекционных заболеваний, сообщает телеканал CBS со ссылкой на внутренние документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии