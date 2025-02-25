Русская весна
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Русская весна

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В США захотели высылать нелегалов под предлогом болезней

В США захотели высылать нелегалов под предлогом болезней

Администрация президента США Дональда Трампа планирует внедрить правила, которые позволят высылать из страны нелегальных мигрантов на основании якобы угрозы распространения ими инфекционных заболеваний, сообщает телеканал CBS со ссылкой на внутренние документы.

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