Лавров в Лаосе обсудит инициативу Путина по евразийской безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров на мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе обсудит инициативу президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской безопасности.
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