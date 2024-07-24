Политика как он...
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Политика как она есть

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Лавров в Лаосе обсудит инициативу Путина по евразийской безопасности

Лавров в Лаосе обсудит инициативу Путина по евразийской безопасности

Глава МИД РФ Сергей Лавров на мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Лаосе обсудит инициативу президента России Владимира Путина о формировании архитектуры евразийской безопасности.

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