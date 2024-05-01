Фабьен Клод об увлечении покером: «Когда видишь турниры, где для участия нужно по 100 тысяч евро, то понимаешь, что это другой мир. Я знаю цену деньгам»

Спортсмен сообщил, что получил приглашение для участия в Европейском покерном туре в Монте-Карло. – Когда видишь турниры, где для участия нужно по 100 тысяч евро, то понимаешь, что это другой мир.
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