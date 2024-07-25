В Челябинске вынесли приговор пугливому водителю

В Челябинске вынесли приговор водителю, покалечившему подростка и сбежавшему с места ДТП. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, днем 2 июля 2023 года мужчина управлял автомобилем Mitsubishi Carisma и около дома №22 по улице Энергетиков столкнулся с Renault Duster, который стоял и пропускал пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе.