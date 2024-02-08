Басков может заменить Киркорова в шоу "Маска"

Продюсеры музыкального телешоу ищут замену опальному "поп королю".Русская адаптация международного формата Masked Singer компаний Banijay Group и Munhwa Broadcasting Corporation, шоу "Маска", выходящая на НТВ на протяжении последних лет, ищет замену её бессменному члену жюри Филиппу Киркорову.
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