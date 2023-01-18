График отключения электроэнергии на 19 января в Чите

В четверг 19 декабря в Чите пройдут локальные отключения подачи электроэнергии.19 января с 10:00 до 18:00 – село Засопка, улицы Новая, Гагарина;с 10:00 до 17:00 – улицы 2-я Шубзаводская, 23а, 25, Борзинская, Пугачева, 3-я Сенная, переулок 2-й Сенной;с 12:00 до 17:00 – улицы Московский тракт, 31-62, Торговая 2, 4, 14, 16, Лесозаводская 99, 105, 227, 4-я Огородная, 4, 2-я Коммунальная, 2а, 3, 3-я Кооперативная, 14а, Детская, 1а;с 13:00 до 18:00 – улицы Шестипёрова 1, 3, 5, 7, 15, 19, 34-66, 72, Ярославского, 19, 30, 32, 34,36,49а, Бекетова 43-49, Вокзальная 19, Паромная 7,9, переулок Кожевенный.