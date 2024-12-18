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Российский оператор дронов уничтожил несколько пулеметных точек ВСУ

Российский оператор дронов уничтожил несколько пулеметных точек ВСУ

Минобороны РФ В зоне проведения спецоперации рядовой Сергей Зайцев, действуя в составе штурмового подразделения, с помощью беспилотников уничтожил несколько пулеметных расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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