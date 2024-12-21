СК возбудил уголовное дело после драки мигрантов с тремя подростками в Москве

Инцидент произошел на перемене в школе.фото: t.me/su_skr31Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета (СК) по Москве возбудило уголовное дело после сообщений о том, что в одной из школ Москвы мигранты избили трех учеников.
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