Ветеран США Кон: Человечество погибнет в случае новой мировой войны

Ветеран Второй мировой войны, участник встречи войск Советского Союза и США на Эльбе Фрэнк Кон сообщил о том, что в данный момент именно Россия и Америка несут ответственность за недопущение начала новой мировой войны.
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