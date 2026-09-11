Казан халкы минималь хезмәт хакы 55,5 мең сум булырга тиеш дип саный

Казанлылар хезмәткә түләүнең минималь күләме аена уртача 55,5 мең сум тәшкил итәргә тиеш дип саный. SuperJob порталы икътисади яктан актив кешеләр арасында үткәргән сораштыру нәтиҗәләреннән күренгәнчә, шәһәр хезмәткә түләүнең минималь күләме буенча өметләр иң югары булган Россия мегаполислары бишлегенә кергән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым