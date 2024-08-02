ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 927 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Еграшин
    Почему Туркоган их не сбивает?Коалиция во главе...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...Водитель выехавше...
  • Maxim
    Снять с консервации старенькие БРДМ, покрасить белым, полоску Росгвардии на борту, ехать тихонько в правой полосе, кт...В России произошл...

Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного

Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного

Военные Вооруженных сил (ВС) России, которые принимали участие в штурме Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР), неоднократно использовали противотанковые мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов украинской армии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх