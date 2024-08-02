Военные ВС РФ рассказали о применении мин ТМ-62 при штурме Урожайного

Военные Вооруженных сил (ВС) России, которые принимали участие в штурме Урожайного в Донецкой Народной Республике (ДНР), неоднократно использовали противотанковые мины ТМ-62 для подрыва опорных пунктов украинской армии.
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