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Жительница Бийска лишилась телевизора после сдачи квартиры в аренду

Жительница Бийска лишилась телевизора после сдачи квартиры в аренду

Полицейские установили местонахождение бывшей квартиросъемщицы и задержали ее В Бийске 36-летнюю приезжую из Республики Алтай заподозрили в краже телевизора из арендованной квартиры.

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