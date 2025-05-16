Рональд Араухо: «На «Барсу» никто не ставил в начале сезона. А сейчас мы празднуем три трофея»

«Клуб изменил некоторые важные вещи, у нас очень хороший персонал, очень хорошие физиотерапевты, а также потрясающие тренеры.
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