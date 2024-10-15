Рогов: прорыв армии России неожиданно затрудняет действия ВСУ

МОСКВА, 15 октября, ФедералПресс. Российская армия достигла значительных успехов на трех участках времевского направления в Запорожской области, что может негативно сказаться на логистике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этом регионе.
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