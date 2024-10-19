Австралийский блогер высоко оценил екатеринбургское метро

Австралийский блогер Рассел, известный своими видеообзорами городской инфраструктуры, недавно посетил Екатеринбург и записал часовой видеообзор городского метро для своего канала "Путешествие с Расселом" (150 тысяч подписчиков).
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