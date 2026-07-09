Новые атаки БПЛА на танкеры в Азовском море и на объекты в Ростовской области Противник продолжает методично атаковать коммерческие суда в Азовском море.
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Новые атаки БПЛА на танкеры в Азовском море и на объекты в Ростовской области Противник продолжает методично атаковать коммерческие суда в Азовском море.
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