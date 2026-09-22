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Газета.ру

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Дочь юмориста Задорнова рассказала, что снялась для обложки глянцевого журнала

Дочь юмориста Задорнова рассказала, что снялась для обложки глянцевого журнала

Дочь юмориста Михаила Задорнова снялась для обложки глянца. Фото художницы Елены Задорновой-Тартуси украсило новый выпуск журнала Woman Star World.

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