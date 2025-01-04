Самолет «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в Египте

Экстренную посадку по причине проблем с двигателями совершил самолет Airbus A-321 компании «Уральские авиалинии» вскоре после взлета в аэропорту египетского Шарм-эш-Шейха 4 января, сообщает пресс-служба Министерства гражданской авиации Египта.
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