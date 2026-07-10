RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 672 подписчика

Юрий Стоянов рассказал RT, какие подарки они дарили друг другу с Ильёй Олейниковым

Юрий Стоянов рассказал RT, какие подарки они дарили друг другу с Ильёй Олейниковым

Сегодня актёру Юрию Стоянову исполнилось 69 лет. Он родился 10 июля 1957 года в Одессе. В этот же день, но с разницей в десять лет, 10 июля 1947 года, в Кишинёве родился Илья Олейников — друг и многолетний партнёр Юрия Стоянова по актёрскому дуэту в юмористическом сериале «Городок».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии