Юрий Стоянов рассказал RT, какие подарки они дарили друг другу с Ильёй Олейниковым

Сегодня актёру Юрию Стоянову исполнилось 69 лет. Он родился 10 июля 1957 года в Одессе. В этот же день, но с разницей в десять лет, 10 июля 1947 года, в Кишинёве родился Илья Олейников — друг и многолетний партнёр Юрия Стоянова по актёрскому дуэту в юмористическом сериале «Городок».