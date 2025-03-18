Актер Колокольников снялся голым в популярном сериале

+ A — Актер Юрий Колокольников снялся обнаженным в «Белом лотосе» Российский киноактер Юрий Колокольников шокировал зрителей своим появлением в откровенном виде в пятом эпизоде третьего сезона нашумевшего сериала «Белый лотос», транслируемого на канале HBO.
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