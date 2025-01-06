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Сегодня решится, станет ли противник вооружения Украины новым канулером Австрии

Сегодня решится, станет ли противник вооружения Украины новым канулером Австрии

Как сообщает немеуое информагентство dpa, президент Австрии Александер Ван дер Белен сегодня обсудит с лидером победивших на недавних выборах правопопулистов из Австрийской партии свободы (АПС) Гербертом Киклем формирование будущего правительства.

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