Женщина-Невидимка и ее незримая сила в трейлере Marvel Rivals Свежий трейлер онлай...

Женщина-Невидимка и ее незримая сила в трейлере Marvel RivalsСвежий трейлер онлайн-шутера Marvel Rivals от NetEase посвящен еще одному герою, что вот-вот вступит в бой, — умнице, стратегу и просто красавице Сьюзан Шторм aka Женщина-Невидимка.