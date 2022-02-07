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«Эйфорию» не остановить: HBO выпустит третий сезон шоу

«Эйфорию» не остановить: HBO выпустит третий сезон шоу

О съемках продолжения рассказали до окончания второго сезона. «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл Кадр из сериалаВ HBO Max заявили, что у популярного сериала про современных подростков «Эйфория» выйдет третий сезон.

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