«Эйфорию» не остановить: HBO выпустит третий сезон шоу

О съемках продолжения рассказали до окончания второго сезона. «Эйфория», реж. Сэм Левинсон, Пиппа Бьянко, Августин Фриззелл Кадр из сериалаВ HBO Max заявили, что у популярного сериала про современных подростков «Эйфория» выйдет третий сезон.