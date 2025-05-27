Корабли ТОФ провели маневры с участниками выставки LIMA после выхода из Малайзии

Минобороны РФ Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" завершил программу пребывания в Малайзии и поучаствовал в совместном маневрировании с кораблями – участниками Международной военно-морской выставки LIMA 2025, проходившей на острове Лангкави.