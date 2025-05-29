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МО России: ВСУ специально атакуют колонны с продовольствием и ранеными

МО России: ВСУ специально атакуют колонны с продовольствием и ранеными

Военнослужащие автомобильных войск - настоящие герои, спасающие товарищей под вражеским огнем.Автомобильные колонны, которые доставляют на передовую продовольствие, воду и медикаменты, а в тыл эвакуируют раненых бойцов, являются приоритетной целью для ВСУ.

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