МО России: ВСУ специально атакуют колонны с продовольствием и ранеными

Военнослужащие автомобильных войск - настоящие герои, спасающие товарищей под вражеским огнем.Автомобильные колонны, которые доставляют на передовую продовольствие, воду и медикаменты, а в тыл эвакуируют раненых бойцов, являются приоритетной целью для ВСУ.