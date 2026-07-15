Том Кларксон: Ферстаппен уже принял решение о своем будущем в Red Bull

Red Bull Racing Несмотря на возможность воспользоваться пунктом о досрочном расторжении контракта, по информации ведущего официальных пресс-конференций Формулы 1 Тома Кларксона, Макс Ферстаппен намерен продолжить выступления за Red Bull в сезоне-2027.
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