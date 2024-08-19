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Почему водители не смогут выехать на маршрут и как предлагается решить проблему

Почему водители не смогут выехать на маршрут и как предлагается решить проблему

﻿﻿Большинство водителей такси (75%) не соблюдают новые требования к работе с 1 сентября. До этой даты водители должны приобрести обязательную страховку перевозчика от гражданской ответственности пассажиров.

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