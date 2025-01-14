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В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина

В Турции резко отреагировали на оскорбление Джонсона в адрес Путина

Читатели портала Haber7 раскритиковали брань бывшего премьера Британии Бориса Джонсона в адрес президента России Владимира Путина.

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